Депутат из Канска и бухгалтер обвиняются в «заключении» 20 фиктивных договоров на господряды

В Красноярском крае перед судом предстанет бывший депутат Канска, являвшийся также руководителем местного МУП коммунального хозяйства, и главный бухгалтер организации. По версии следствия, сообщники подготовили 20 фиктивных договоров с подрядчиками на ремонтные работы. При этом ремонт время от времени выполнялся самим предприятием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Полученные таким образом бюджетные деньги депутат и бухгалтер присвоили. Сумма ущерба составила 1,5 млн руб., сообщает прокуратура Красноярского края.

Кроме того, как выяснили правоохранители, в декабре 2020 года экс-депутат устроил в МУП местного жителя на должность слесаря-сантехника. Его зарплату в размере 300 тыс. руб. руководитель МУП забрала себе.

Неправомерная деятельность выяснилась в ходе проверки декларации депутата. Из нее следовало, что депутат приобрел в Красноярске элитную невидимость, подтвердить источник доходов он не смог. Прокуратура заявила иск на всю сумму ущерба, в обеспечение которого на имущество обвиняемого наложен арест. Экс-депутату грозит до 10 лет колонии.

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Оксана Павлова