Землю для строительства промпарков предоставят компаниям в Глазове и Сарапуле

Двум организациям в Удмуртии предоставят в аренду земельные участки для реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного парка без проведения торгов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов. Документы опубликованы на официальном сайте правительства республики.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В частности, управляющая компания «Промпарк» получит в аренду земельный участок площадью 201 179 кв. м., расположенный в Глазове по Химмашевскому шоссе. Сарапульский электромеханический завод получит в аренду участок, чья площадь составляет 30 тыс. кв. м., в на улице Азина в Сарапуле.