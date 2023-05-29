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Землю для строительства промпарков предоставят компаниям в Глазове и Сарапуле

Двум организациям в Удмуртии предоставят в аренду земельные участки для реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного парка без проведения торгов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов. Документы опубликованы на официальном сайте правительства республики.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, управляющая компания «Промпарк» получит в аренду земельный участок площадью 201 179 кв. м., расположенный в Глазове по Химмашевскому шоссе. Сарапульский электромеханический завод получит в аренду участок, чья площадь составляет 30 тыс. кв. м., в на улице Азина в Сарапуле.

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