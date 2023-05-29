Землю для строительства промпарков предоставят компаниям в Глазове и Сарапуле

Двум организациям в Удмуртии предоставят в аренду земельные участки для реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного парка без проведения торгов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов. Документы опубликованы на официальном сайте правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, управляющая компания «Промпарк» получит в аренду земельный участок площадью 201 179 кв. м., расположенный в Глазове по Химмашевскому шоссе. Сарапульский электромеханический завод получит в аренду участок, чья площадь составляет 30 тыс. кв. м., в на улице Азина в Сарапуле.