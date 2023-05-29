Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-руководитель Пермского порохового завода перешел в структуру «Мотовилихи»

Бывший директор ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) Сергей Ляшенко трудоустроился на новом месте. Как и говорили источники «Ъ-Прикамье», господин Ляшенко занял должность заместителя директора ЗАО «Специальное конструкторскою бюро». Собеседник, близкий к предприятию эту информацию подтвердил.

Фото: Оружие России

Фото: Оружие России

ЗАО является дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». Сейчас там сосредоточено оборонное производство машиностроительного холдинга.

Напомним, трудовой договор между Сергеем Ляшенко и госкорпорацией «Ростех», структуры которой осуществляют оперативное управление ППЗ, был расторгнут по соглашению сторон 24 мая.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...