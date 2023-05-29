Экс-руководитель Пермского порохового завода перешел в структуру «Мотовилихи»

Бывший директор ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) Сергей Ляшенко трудоустроился на новом месте. Как и говорили источники «Ъ-Прикамье», господин Ляшенко занял должность заместителя директора ЗАО «Специальное конструкторскою бюро». Собеседник, близкий к предприятию эту информацию подтвердил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оружие России Фото: Оружие России

ЗАО является дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». Сейчас там сосредоточено оборонное производство машиностроительного холдинга.

Напомним, трудовой договор между Сергеем Ляшенко и госкорпорацией «Ростех», структуры которой осуществляют оперативное управление ППЗ, был расторгнут по соглашению сторон 24 мая.