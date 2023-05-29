В Дагестане вынесен приговор соучастнику убийства бизнесмена Ризаева

Верховным суд (ВС) Дагестана приговорил к 17 годам колонии особого режима жителя Махачкалы Руслана Багаодинова. Он признан виновным в соучастии в убийстве бизнесмена Мурадхана Ризаева, которое было совершено в январе прошлого года.

Как сообщал «Ъ», господин Ризаев был убит утром 3 января: когда он вышел из дома, ему несколько раз выстрелили в спину. Уже спустя шесть дней Следственный комитет России сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержан 36-летний местный житель.

Согласно фабуле дела, которая содержится в сообщении пресс-службы ВС республики, летом 2020 года местный житель, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил нотариально удостоверенную доверенность на право управления и на ее основании через суд право собственности на 58 квартир, ранее принадлежавших компании «Гранит». Узнав о том, что учредитель «Гранита» Ризаев обжалует судебное решение о ее банкротстве и может со временем выдвинуть притязания на спорные квартиры, задумал совершить его убийство.

Он предложил Руслану Багаодинову часть квартир в награду за убийство потенциального конкурента. После нескольких месяцев слежки за будущей жертвой Багаодинов застрелил его из гладкоствольного оружия.

Помимо 17-летнего срока суд назначил подсудимому полтора года ограничения свободы и частично удовлетворил гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 6 млн руб. Его сообщник по-прежнему числится в розыске.

Юлия Рыбина, Махачкала