Нижегородская область опустилась на 47 место в РФ по уровню благосостояния семей

По итогам 2022 года Нижегородская область опустилась с 45-го на 47-е место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эксперты подсчитали, столько денег может остаться после минимальных расходов в семье, где двое взрослых получают среднюю для региона зарплату. В Нижегородской области сумма составит 25,7 тыс. руб., если детей двое, и 39,1 тыс. руб., если ребенок один.

Первое место в рейтинге благосостояния семей занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там у семьи может остаться 118,3 тыс. руб., если детей двое, и 135,2 тыс. руб., если ребенок один. На втором месте — Москва (89,6 тыс. руб. и 102,9 тыс. руб.), на третьем — Сахалинская область (78,6 тыс. руб. и 95,9 тыс. руб.).