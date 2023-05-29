Нижегородская область опустилась на 47 место в РФ по уровню благосостояния семей

По итогам 2022 года Нижегородская область опустилась с 45-го на 47-е место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Эксперты подсчитали, столько денег может остаться после минимальных расходов в семье, где двое взрослых получают среднюю для региона зарплату. В Нижегородской области сумма составит 25,7 тыс. руб., если детей двое, и 39,1 тыс. руб., если ребенок один.
Первое место в рейтинге благосостояния семей занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там у семьи может остаться 118,3 тыс. руб., если детей двое, и 135,2 тыс. руб., если ребенок один. На втором месте — Москва (89,6 тыс. руб. и 102,9 тыс. руб.), на третьем — Сахалинская область (78,6 тыс. руб. и 95,9 тыс. руб.).
Исследование основано на данных Росстата. Предполагалось, что в семье работают двое взрослых. Эксперты сложили две среднегодовые зарплаты без НФДЛ и вычли суммы региональных прожиточных минимумов для работающих и для детей. Остаток скорректирован с учетом величины потребительской корзины.