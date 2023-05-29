Жительницу Катав-Ивановска осудили на восемь лет колонии за ДТП с двумя погибшими

Катав-Ивановский городской суд приговорил местную жительницу, устроившую дорожную аварию с двумя погибшими, к восьми годам трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом 2,5 года. Осужденной предоставлена отсрочка отбытия наказания до 22 марта 2026 года, когда ее дочери исполнится 16 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 августа 2022 года в деревне Первуха под Катав-Ивановском. Пьяная 38-летняя автомобилистка за рулем Renault Scenic не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина перевернулась. В результате погибли два пассажира 35 и 33 лет, находившиеся на заднем сиденье автомобиля.

Суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших, взыскав с фигурантки 2,8 млн руб.

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