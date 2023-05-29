Конкурс на планировку территории под ветку метро до Пулково отменен Смольным

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) отменил собственное распоряжение о проведении открытого конкурса на разработку проекта подготовки территории под строительство продолжения Кировско-Выборгской («красной») ветки метрополитена до аэропорта Пулково. Об этом в понедельник, 29 мая, пишет «Деловой Петербург».

По данным издания, решение об отмене комитет принял еще 15 мая. Причиной в ведомстве назвали необходимость «выполнения дополнительных работ и уточнение проектных решений».

«В связи с истечением срока действия распоряжения для продолжения работы КРТИ обратился в КГА о выдаче нового задания на разработку проекта планировки территории. Плановый срок утверждения проекта — IV квартал 2023 года»,— прокомментировали в КГА.

Конкурс на разработку проекта планировки территории для продолжения «красной» ветки петербургского метрополитена на юг впервые объявили в 2020 году, тогда цена начальная контракта составила 37 млн рублей. Проектирование линии до Пулково предусмотрено адресной инвестиционной программой (АИП) до 2025 года. По планам властей города три новые станции — «Ульянка», «Авиагородок» и «Пулково» — появятся на карте Петербурга после 2030 года.

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