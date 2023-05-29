На мемориальной доске Булгакова в Киеве его назвали «выдающимся киевлянином»

В музее писателя Михаила Булгакова сделали новую надпись на мемориальной доске. В ней фраза «русский советский писатель» заменена на «выдающегося киевлянина, врача и писателя». Об этом сообщило украинское издание «Страна.UA».

В музее пояснили, что приняли решение изменить надпись по инициативе коллектива, а также по закону об украинизации. Новую фразу согласовали со скульптором мемориальной доски.

В новой версии надпись выполнена на украинском языке, ранее она была сделана на русском. «В этом доме в 1906–1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач и писатель Михаил Булгаков»,— сказано в ней.

Как пишет «Страна.UA», почти сразу после установки доску облили красной краской. В музее в разговоре с изданием сообщили, что не будут ее отмывать. «Это тоже коммуникация. Все ясно, почему так происходит, из-за чего. Историю не нужно запрещать, нужно объяснить, что такие личности, как Булгаков, требуют объяснения, потому что это все равно наша история»,— сказала директор музея Людмила Губианури.

Ранее с фасада Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, в котором учился Михаил Булгаков, сняли его мемориальную доску. Украинские СМИ писали, что инициатором демонтажа памятной доски стала местная общественная организация «Экспертный корпус». Ее представительница Татьяна Швидченко говорила, что снос — «вопрос безопасности и достоинства» украинской нации.

В августе 2022 года Секретариат Национального союза писателей Украины призвал закрыть музей Михаила Булгакова. «Может ли в самом центре Киева и дальше работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил как только мог ее в своих произведениях, например в "Белой гвардии"»,— сказано было в заявлении союза. В ответ министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что музей продолжит работу.

Летом 2022 года произведения Михаила Булгакова также предлагали убрать из школьной программы. В итоге было принято решение сохранить в школьной программе повесть «Собачье сердце», как и произведения ряда других писателей, тесно связанных с Украиной, но работавших на русском языке.

Олеся Павленко