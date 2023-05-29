Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На мемориальной доске Булгакова в Киеве его назвали «выдающимся киевлянином»

В музее писателя Михаила Булгакова сделали новую надпись на мемориальной доске. В ней фраза «русский советский писатель» заменена на «выдающегося киевлянина, врача и писателя». Об этом сообщило украинское издание «Страна.UA».

В музее пояснили, что приняли решение изменить надпись по инициативе коллектива, а также по закону об украинизации. Новую фразу согласовали со скульптором мемориальной доски.

В новой версии надпись выполнена на украинском языке, ранее она была сделана на русском. «В этом доме в 1906–1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач и писатель Михаил Булгаков»,— сказано в ней.

Как пишет «Страна.UA», почти сразу после установки доску облили красной краской. В музее в разговоре с изданием сообщили, что не будут ее отмывать. «Это тоже коммуникация. Все ясно, почему так происходит, из-за чего. Историю не нужно запрещать, нужно объяснить, что такие личности, как Булгаков, требуют объяснения, потому что это все равно наша история»,— сказала директор музея Людмила Губианури.

Ранее с фасада Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, в котором учился Михаил Булгаков, сняли его мемориальную доску. Украинские СМИ писали, что инициатором демонтажа памятной доски стала местная общественная организация «Экспертный корпус». Ее представительница Татьяна Швидченко говорила, что снос — «вопрос безопасности и достоинства» украинской нации.

В августе 2022 года Секретариат Национального союза писателей Украины призвал закрыть музей Михаила Булгакова. «Может ли в самом центре Киева и дальше работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил как только мог ее в своих произведениях, например в "Белой гвардии"»,— сказано было в заявлении союза. В ответ министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что музей продолжит работу.

Летом 2022 года произведения Михаила Булгакова также предлагали убрать из школьной программы. В итоге было принято решение сохранить в школьной программе повесть «Собачье сердце», как и произведения ряда других писателей, тесно связанных с Украиной, но работавших на русском языке.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...