В Петербурге отреставрируют ансамбль зданий Министерства народного просвещения и Дирекции императорских театров

Фасады зданий Министерства народного просвещения и Дирекции императорских театров на улице Зодчего Росси в центре Санкт-Петербурга будут отреставрированы до конца 2023 года, сообщает пресс-служба горадминистрации в понедельник, 29 мая.

«Реставрацию знаменитых зданий архитектурного ансамбля улицы Зодчего Росси мы проводим на средства городского бюджета по программе КГИОП»,— отметил глава города Александр Беглов, добавив, что оба здания были последними на улице Зодчего Росси, «не охваченными реставрацией».

Подрядчик в ходе реставрации восстановит исторические чугунные балясины балюстрады, отреставрирует ступеньки крылец, входные двери и цоколь, выходящие на площадь Островского. Кроме того, по программе КГИОП также началась разработка проекта реставрации дома Басина, также входящего в состав ансамбля улицы Зодчего Росси.

Реставрация лицевых фасадов по улице Зодчего Росси бывшего здания Министерства народного просвещения и симметричного фасада здания Дирекции императорских театров была завершена КГИОП в 2021 году.

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