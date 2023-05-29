Новая школа в станице Крыловской готова на 83%

В станице Крыловской по ул. Первомайской, 86 возводят корпус общеобразовательной школы на 200 мест по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры». В настоящий момент школа готова на 83%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам руководителя департамента строительства Краснодарского края Игоря Федосова, всего в крае одновременно строится 35 школ общей вместимостью более 34 тыс. мест. До конца года планируют завершить работы на 20 объектах, рассчитанных на более 19 тыс. мест.

Строители занимаются прокладкой внутренних и наружных инженерных сетей, а также отделочными работами. Всего на объекте работают 70 человек и пять единиц техники.

Площадь двухэтажного здания школы составляет около 3,5 тыс. кв. м. Для младших классов предусмотрены игровые и спальные комнаты, учебные кабинеты, студии для моделирования, труда и изобразительного искусства. К тому же школьники смогут посещать библиотеку, обеденный и актовый залы.

На территории школы сделают гимнастический городок, а также обустроят спортплощадку, где разместят поле для футбола, площадки для игровых видов и зону для прыжков в длину.

Валерия Каманина