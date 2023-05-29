ЗиД получил предупреждение от УФАС за резкое увеличение цен на тепло, поставляемое заводской котельной

В Пермское УФАС поступили жалобы на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) от предпринимателей, получающих услуги теплоснабжения для своих помещений от заводской котельной. Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, заявители не согласны с действиями поставщика, увеличившего в 2023 году стоимость услуг теплоснабжения сразу на 35%. Установлено, что поставщик самовольно изменил условия заключенных с предпринимателями договоров, подняв стоимость одной гигакалории с 2366,29 руб. до 3197,95 руб., что стало напряженным фактором для потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

УФАС усмотрело в действиях ФГУП нарушение закона «О защите конкуренции» и законодательства о теплоснабжении. Ведомство вынесло предприятию предупреждение о необходимости прекратить предъявлять цену на тепловую энергию, установленную с нарушением требований законодательства. Если завод не исполнит предупреждение, в отношении поставщика может быть возбуждено антимонопольное дело, по итогам которого ему может грозить оборотный штраф до 15% от суммы годовой выручки от реализации соответствующих услуг.

Напомним, помимо самого завода котельная ЗиД снабжает Пермский мукомольный завод, «Порт Пермь» и других потребителей тепла.