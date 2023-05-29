На Кубани возбуждено уголовное дело в отношении «вора в законе»

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Тихорецка по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мужчина получил статус «вора в законе» в 2015 году.

Причастность гражданина к высшей криминальной иерархии была выявлена в результате совместной операции структур ФСБ России, уголовного розыска и ФСИН. По данным правоохранительных органов, житель Тихорецка давал указания участникам преступных группировок, которые имели более низкий криминальный статус. Мужчина действовал с целью сохранения преступных традиций и обычаев криминальной среды, утверждает следствие.

Ранее житель Тихорецка неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, сейчас он является фигурантом уголовного дела о вымогательстве. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде в заключения под стражу, сообщает краевое ГУ МВД.

Анна Перова, Краснодар