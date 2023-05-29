«Смотрящего» за Тихорецким районом по кличке Крамар заключили под стражу

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тихорецка, занимающего высшее положение в преступной иерархии и распространявшего свое влияние на территории Тихорецкого района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

С 2015 года мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии. Согласно существующим негласным нормам и правилам криминального мира, ему подчинялись лица, имеющие более низкий криминальный статус.

В отношении 47-летнего «вора в законе» было возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ранее его неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности. Сейчас он является фигурантом уголовного дела о вымогательстве.

Как пишет «КП-Кубань», речь идет об Игоре Удовиченко, известном в криминальной среде по кличке Крамар. Он был главой преступного мира более восьми лет.

Татьяна Ручкина

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