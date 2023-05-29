Суд отказал в оспаривании сделок ПО «Монтажник» на 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области отказал в признании недействительными сделок по переуступке АО «ПО “Монтажник”» требований от ММК в пользу АО «Кредит Урал Банк» и взыскании с банка 1,3 млрд руб. в пользу компании-банкрота. Соответствующее заявление кредитора Анны Дубровской оставлено без удовлетворения, сообщается в картотеке суда.

В течение нескольких лет «Монтажник» выступал генподрядчиком строительства аглофабрики для ММК. Оплату за выполненные работы комбинат перечислял «Кредит Урал Банку», с которым у «Монтажника» был заключен договор переуступки требований. Таким образом в 2019–2020 годы банк получил 1,51 млрд руб. Из них 1,3 млрд руб. были списаны кредитным учреждением в счет погашения долга. Истица попросила признать сделки недействительными и взыскать с «Кредит Урал Банка» 1,3 млрд руб. в конкурсную массу «Монтажника».

ПО «Монтажник» (Магнитогорск) с 2020 года находится в процедуре банкротства, в компании ведется конкурсное производство. К должнику предъявили требования около 180 кредиторов на общую сумму свыше 1,8 млрд руб. Компанию считают аффилированной семье бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — его сын Александр Дубровский в 2017–2018 годах являлся основным собственником «Монтажника».

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