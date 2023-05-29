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Коммерсантъ FM
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Токаев ответил на предложение Лукашенко вступить в Союзное государство ради ядерного оружия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ответ на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко вступить в Союзное государство с Россией заявил, что у республики нет такой необходимости. Также Казахстан, по его словам не заинтересован в получении ядерного оружия. Само предложение президент Казахстана счел шуткой.

«Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз»,— сказал он в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область.

Кроме того, господин Токаев подчеркнул, что Казахстан не нуждается в ядерном оружии, поскольку республика присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. «Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов»,— добавил он.

Вчера, 28 мая, Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство Белоруссии и России, чтобы получить доступ к ядерному оружию. «В союз Белоруссии и России надо вступать — и будет ядерное оружие на всех!» — заявил он.

Казахстан был четвертым по числу ядерных боеголовок, но в результате соглашения, подписанного в 1994 году, добровольно отказался от ядерного оружия и передал его России.

Анастасия Ларина

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