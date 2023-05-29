В петербургском ботсаду готовится к открытию Водная оранжерея

В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге готовится начать работу Водная оранжерея, сообщила пресс-служба учреждения. Первых посетителей ждут во вторник, 30 мая.

«Мы все этого долго ждали, и вот наконец-то с 30 мая открывается Водная оранжерея»,— говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсетях Ботанического сада.

В состав Водной оранжереи включены Большая пальмовая, Мангровая и Викторная оранжереи сада. Среди наиболее популярных экземпляров — кувшинка, способная выдерживать вес до 50 кг, «муравьиное дерево» и пальма-лиана.

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