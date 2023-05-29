Норматив затрат на один день в загородных лагерях Казани вырос на 18%

В казанских загородных лагерях норматив затрат на один койко-день увеличился до 1 тыс руб. или на 18%. Об этом на деловом понедельнике сказала глава комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

Затраты на продукты составляют теперь 570 руб. в день на одного ребенка вместо прежних 550 руб.

Госпожа Загидуллина добавила, что отдых в профильной смене на 18 дней родителям школьников теперь обойдется в размере от 9 тыс. до 13 тыс. руб., а полная стоимость путевки колеблется от 25 тыс. до 30 тыс. руб.

"Ъ-Казань"