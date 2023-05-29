В Краснодаре появится новый сквер «Флагманский»

В Краснодаре на пересечении улиц 1-го Мая, 2-я Ямальская и Кирилла Россинского появится новый сквер. Его предлагают назвать «Флагманский», об этом на 57-м заседании гордумы сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Василий Домрин.

«Прошла межотраслевая экономическая комиссия. Утвержден проект планировки данной территории»,— отметил Василий Домрин.

Сквер находится в районе ЖК «Хорошая погода» и «Инсити-Парк». Рядом также есть большой частный сектор. Территория зеленой зоны составляет 32,1 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина, Маргарита Синкевич

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