«ТНС энерго НН» расторгла договор с садовым товариществом №5 ГАЗ из-за долгов

Поставщик электроснабжения «ТНС энерго НН» в одностороннем порядке расторг договор с садовым товариществом №5 ОАО «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Общество задолжало 5,5 млн руб. за коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе энергоснабжающей компании.

«ТНС энерго» с 1 июня перейдет на прямые расчеты с владельцами участков в СНТ. Чтобы заключить договор обслуживания, садоводам нужно обратиться с документами к поставщику электроэнергии, заполнив заявку на сайте или приехав в центр обслуживания клиентов.

Анастасия Еремина