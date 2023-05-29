В Сочи будет больше улиц с запретом проезда на электросамокатах

Администрация Сочи планирует увеличить количество территорий, на которых будет запрещено использовать средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса), сообщает пресс-служба мэрии города-курорта. В настоящее время такой запрет действует для центральной улицы Навагинской.

На пешеходных территория Сочи, где передвигаться на электросамокатах разрешено, действует ряд ограничений. В частности, масса средства индивидуальной мобильности не должна превышать 35 килограммов, а скорость движения – 25 км/ч.

Мэрия Сочи обсуждает с прокатными фирмами разработку интеллектуальной системы для контроля скорости перемещения на средствах индивидуальной мобильности. Предполагается, что система позволит автоматически снижать скорость на пешеходных переходах и в местах скопления большого количества людей.

Анна Перова, Краснодар