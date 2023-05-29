Объем выданных жителям Удмуртии автокредитов вырос на 56,8% за январь-апрель

В период с января по апрель 2023 года жители Удмуртии взяли 3,8 млрд руб. кредитов на покупку автомобилей. Это на 56,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на 24 строчке в рейтинге среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В целом по России за четыре месяца 2023 года выдали автокредитов на сумму 297,3 млрд руб., что на 41,8% больше показателя за прошлый год. При этом по сравнению с 2021 годом объем сократился на 12,7%.