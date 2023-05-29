Перевозка пассажиров на пригородных поездах СКЖД увеличилась на 19% с января по апрель

За четыре месяца текущего года перевозка пассажиров пригородными поездами на полигоне Северо-Кавказской железной дороги увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по апрель 2023 года пригородные поезда перевезли 9,5 млн пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД.

Наибольшее количество пассажиров по маршрутам пригородного сообщения было перевезено в Краснодарском крае — 4,3 млн человек, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В Ставропольском крае было перевезено 1,8 млн человек, что на 17% больше, чем с января по апрель 2022 года. На 12% увеличилась перевозка пассажиров на пригородных поездах в Ростовской области — до 2,8 млн человек.

Наиболее популярными маршрутами стали направления Минеральные Воды – Кисловодск, (1,8 млн человек) и Ростов – Таганрог (1,2 млн. пассажиров).

Анастасия Назарова