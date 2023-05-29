Губернатор обновил состав регионального оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин изменил состав регионального организационного комитета по подготовке и празднованию 300-летия Перми. Как указано в соответствующем указе главы региона от 26 мая, из состава совета исключат несколько лиц, покинувших посты в краевых министерствах и учреждениях. Вместо них в совещательный орган войдут новые руководители указанных ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, из совета исключат Ольгу Андрианову, ранее руководившую краевой госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Сейчас госпожа Андрианова является замглавы администрации Перми. Вместо нее в совет войдет Анна Князева, и. о. начальника инспекции по охране объектов культурного наследия. Совещательный орган покинет также Эдуард Илларионов, эск-заместитель гендиректора «МРСК Урала» — директор филиала «Пермэнерго». Его место в совете займет Вячеслав Костецкий, назначенный на эту должность в конце 2022 года.

Вместо бывшего главы регионального минстроя Андрея Колмогорова членом совета станет Артем Габдрахманов, нынешний министр строительства Пермского края. Кроме того, из совета выйдет Дмитрий Красильников, ранее занимавший должности председателя краевой Общественной палаты и ректора ПГНИУ. Членом совета станет новый председатель региональной Общественной палаты Лилия Ширяева.

В состав совещательного органа войдет также глава министерства транспорта Пермского края Сергей Вешняков, а бывший глава министерства Андрей Алякринский теперь будет входить в совет в качестве зампреда краевого правительства. Алла Платонова сохранит членство в совете только как министр культуры региона, тогда как ранее она была еще и секретарем оргкомитета.

Региональный оргкомитет «Пермь-300» координирует межведомственное взаимодействие по подготовке к предстоящему юбилею краевой столицы в этом году.