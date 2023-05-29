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Несколько школ в Пензе перевели на областной уровень

Пять школ в Пензе перевели на областной уровень. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Басенко.

Речь идет о многопрофильной гимназии № 13, лицее № 14, кадетской школе № 46, школе № 52, кадетской школе по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий № 70.

Документ о передаче на баланс региона господин Басенко подписал 24 мая. Постановление было составлено на основании письма председателя областного правительства Николая Симонова от 11 апреля.

В постановлении уточняется, что изменения продиктованы необходимостью смены учредителей. Причина такой потребности не уточняется.

До этого момента учредителем школ являлось городское управление образования.

Дарья Васенина

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