Долю челябинского предпринимателя-банкрота в «Аркаим-экспо» продали за 122 млн рублей

Состоялись торги по продажи доли (59%) признанного банкротом челябинского бизнесмена Марселя Юсупова в ООО «Торгово-выставочный комплекс “Аркаим-экспо”» (Уфа). Лот за 122,1 млн руб. приобрело ООО «Инвестторги», сообщается на портале «Федресурс».

Начальная цена торгов составляла 203 млн руб., шаг аукциона — 10%. ООО «ТВК “Аркаим-экспо”» владеет коммерческими помещениями площадью свыше 12 тыс. кв. м в торгово-выставочном комплексе на улице Менделеева в Уфе. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за 2022 год составила 117,8 млн руб., чистая прибыль — 28,1 млн руб. 24% уставного капитала компании принадлежит Сергею Евстигнееву, 15% — Татьяне Поповой, 2% — Екатерине Шапкиной.

Марсель Юсупов владеет долями в компаниях на территории Башкортостана и Челябинска. В 2018 году предприниматель был признан банкротом, размер требований кредиторов к нему составляет 774,9 млн руб. Часть имущества бизнесмена, в том числе 34% в челябинской компании «Космос», реализуется на торгах.