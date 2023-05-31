Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным понижением начальной цены продажи, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Стахановский, дом 1 «а»: гараж, общей площадью 162,7 кв. м; сарай для хранения инвентаря, общей площадью 35,1 кв.м; погреб для хранения ГСМ, общей площадью 21,7 кв.м; водопровод протяженностью 96 м.



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Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 1 360 700,00 руб. (с учетом НДС). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 68 035,00 руб.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию о продаже объектов, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

ОАО «РЖД»