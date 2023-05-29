На ремонт казанских дорог в этом году потратят 24 млрд рублей

В 2023 году в Казани на ремонт и благоустройство дорог потратят 24 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике заявил глава комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

Из общей суммы 16,5 млрд руб. потратят на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 3.7 млрд руб. — на ремонт улично-дорожной сети, ликвидацию мест аварий, установку светофорных объектов, 2,8 млрд — на программу «Наш Двор», и еще 1 млрд руб. на работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Всего будут отремонтированы 47 участков автодорог и четыре моста. Кроме того, будет проведен капремонт 473 дворов, а также ликвидированы 75 участков аварийности.

В частности, по программе ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» работы уже выполнены на 22%, по программе ремонта улично-дорожной сети — 34%.

"Ъ-Казань"