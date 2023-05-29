В Ростове состоялась презентация книги «Аскар мактублари» («Солдатские письма»)

На площадке международного холдинга «ЕвроМедиа» состоялась презентация книги «Аскар мактублари» («Солдатские письма»). Сборник издало Агентство «Узархив» при Министерстве юстиции Узбекистана совместно с Минобороны республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация книги «Аскар мактублари» («Солдатские письма») на площадке международного холдинга «ЕвроМедиа» в Ростове-на-Дону Фото: ИД «ЕвроМедиа» Фото: ИД «ЕвроМедиа» Фото: ИД «ЕвроМедиа» Следующая фотография 1 / 3 Презентация книги «Аскар мактублари» («Солдатские письма») на площадке международного холдинга «ЕвроМедиа» в Ростове-на-Дону Фото: ИД «ЕвроМедиа» Фото: ИД «ЕвроМедиа» Фото: ИД «ЕвроМедиа»

В мероприятии участвовали генеральный консул Узбекистана в г. Ростове-на-Дону Бурхан Аликулов, директор народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» Юлия Меняйленко, члены Экспертно-консультативного совета при Комитете Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, краеведы, представители Союза писателей и Союза журналистов России, поисковых объединений и общественных организаций.

По информации руководителя «ЕвроМедиа» Владимира Денисова, сборник включает около 500 исторических документов. Это — вести с фронта, которые слали солдаты различных национальностей, в том числе узбеки. «Во время просмотра книги я увидел, что в названии одного из документов присутствует слово «Дон», — рассказал господин Денисов. — Выяснилось, что это стихотворение гвардии сержанта Ерназаровова, который попал в наши края, впервые увидел реку Дон во время боев и решил поделиться впечатлениями об этом в поэтической форме. Стихотворение датировано 26 мая 1943 года, то есть, написано оно ровно 80 лет назад. В апреле 2023-го удалось перевести его на русский язык. Мы выяснили, что гвардии сержант Ерназаровов храбро сражался, был удостоен высоких боевых наград, а с мая 1944 года работал в фронтовой газете».

Бурхан Аликулов отметил, что теме памяти о Великой Отечественной войне в Узбекистане придается огромное значение. Это — приоритет на государственном уровне, подчеркнул консул. Такие проекты, как книга «Солдатские письма», играют в республике очень важную роль, сказал он.

Во время презентации один из экземпляров «Солдатских писем» получил военно-исторический музей «Самбекские высоты». Юлия Меняйленко рассказала, что ее коллеги стараются максимально увековечить память о представителях десятков национальностей, сражавшихся в 1941-1945 годах на донской земле. «Тема солдатских писем — особая, — заметила госпожа Меняйленко. — Это — эмоции людей, увиденные ими события, пережитые ощущения. Сборник «Солдатские письма» займет достойное место в коллекции редких книг музея».

Владимир Андреев