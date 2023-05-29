«Парма» может лишиться одного из основных игроков

Разыгрывающий защитник БК «Парма» Джастин Роберсон может покинуть Пермь. Как сообщает телеграм-канал «Перехват», игрок в ближайшее время перейдет из «Пармы» в БК «Самара». Пресс-служба пермского клуба эту информацию пока никак не комментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Джастин Роберсон сыграл в 34 матчах, 30 раз выходил в стартовом составе. В среднем на паркете он проводил по 29 минут, набирая по 15,4 очка, а также делая по 4,3 передачи, 2,9 подбора и 1,8 перехвата.

Также стало известно, что чемпионат Единой Лига ВТБ стартующий осенью, пройдет с изменениями. Сначала состоится двухкруговой турнир. Затем произойдет деление на группы. Из новинок проведение плей-ин – это матчи между командами, занявшими места с седьмого по десятое. На этой стадии будут разыгрываться две последние путевки в плей-офф.