Двое мужчин погибли на водоемах Удмуртии за прошедшие выходные

В прошедшую субботу, 27 мая, на водоемах Удмуртии утонули двое мужчин. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, погибли уроженец Пермского края и житель республики. В каждом из случаев около водоемов находились запрещающие купание знаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: персс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: персс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В частности, в первом случае мужчина из Пермского края отдыхал на акватории реки Кама в Сарапуле. По словам очевидцев, мужчина отправился купаться, однако пропал из виду и утонул. Водолазные работы по его поиску продолжаются до сих пор.

Во втором случае мужчина купался в пруду деревни Трактор в Можгинском районе. Тело погибшего обнаружили днем позднее.