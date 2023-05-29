Кубанские компании стали больше брать в долг на развитие

В январе—марте 2023 года компании и индивидуальные предприниматели Краснодарского края получили в банках почти 551 млрд руб. кредитов, сообщило «Ъ-Кубань» Южное ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

По данным ведомства, объем кредитов вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года. Наиболее активно кредитовались крупные предприятия. Банки выдали им 396,2 млрд руб., рост — в 1,8 раза. Малый и средний бизнес привлек 154,7 млрд руб. кредитов — это на 30,6% больше выдач января—марта прошлого года.

В основном заимствования наращивали торговые и транспортные предприятия региона.

«В начале года мы отмечаем существенный рост корпоративного кредитования на Кубани. Вместе с тем интерес бизнеса к кредитам на завершение расчетов, то есть на покрытие кассовых разрывов из-за нарушения торговых связей, снизился. Таких займов предприятия получили на 8,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что бизнес региона адаптируется к текущим условиям и сейчас, в период структурной перестройки экономики, нуждается в инвестициях для развития»,— комментирует заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

По данным Южного ГУ Банка России, корпоративный кредитный портфель в крае за год вырос на треть и на 1 апреля достиг 1 трлн 859 млрд руб. Значительную долю в портфеле на конец первого квартала занимали кредиты предприятиям сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, а также организациям сферы недвижимости и торговли.

Андрей Пугачев