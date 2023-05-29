Экс-главу Фонда защиты дольщиков Кубани Шумейко будут судить за коммерческий подкуп

В Краснодаре предстанет перед судом бывший директор Фонда защиты прав дольщиков, экс-депутат ЗСК Кубани Евгения Шумейко по обвинению в коммерческом подкупе («откате»), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, зимой 2020 года госпожа Шумейко через посредника Юрия Кудринского (учредителя строительно-инвестиционной компании «Градъ» и строительной фирмы «Архитектура. Реставрация. Технология») — получила 42,5 млн руб. за заключение договоров на выполнение подрядных работ по завершению строительства объекта ЖК «Радуга» в Краснодаре.

Для конспирации перечисление денежных средств оформили в виде пожертвования.

На этапе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину. Сейчас Евгения Шумейко находится под домашним арестом. По ходатайству следователя судом были наложены аресты на две квартиры и машино-место, принадлежащие фигурантке. Договоры на достройку проблемного ЖК были расторгнуты.

Уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ направили на рассмотрение в Первомайский районный суд города Краснодара.

Олег Исаев

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