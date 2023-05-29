В 2023 году доходы в бюджет Краснодара выросли на 5 млрд рублей

В 2023 году доходы в бюджет Краснодара выросли на 5,7 млрд руб., в 2024-м — на 4,3 млрд руб. и в 2025-м — на 74,5 млн руб. Об этом на 57-м заседании гордумы сообщил глава департамента финансов Краснодара Александр Чулков.

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В итоге доходы показали увеличение до 70,6 млрд руб. Расходы увеличились на 6,5 млрд руб., до 76,7 млрд руб. Дефицит бюджета составляет 6 млрд 154 млн руб.

В 2024 году доходы составят 55,8 млрд руб. Расходы запланированы на уровне 58,2 млрд руб. В 2025 году доходы составят 46,5 млрд руб., расходы — 49,2 млрд руб.

Муниципальный долг Краснодара в 2022 году снизился на 2,2 млрд руб. Коммерческие кредиты были полностью погашены.

«Долговая нагрузка сейчас находится на небывалом низком уровне. За последние 10 лет это самый низкий уровень — 18% по отношению к собственным доходам. И если еще пять-семь лет назад мы тратили около 750 млн руб. на обслуживание муниципального долга, то в прошлом — 136 млн руб.»,— отметил Александр Чулков.

Он подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление, 2022 год стал успешным для бюджета Краснодара. Он использовался с профицитом. Доходы превысили расходы на 1,8 млрд руб.

На программу наказов избирателей по образованию распределили 63,6 млн руб., по культуре — 13,6 млн руб., на городское хозяйство, ЖКХ и благоустройство — 100,6 млн руб. На развитие транспортной инфраструктуры направлено 9,8 млн руб.

Татьяна Ручкина, Маргарита Синкевич

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