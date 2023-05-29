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Квартиры-студии – тренд, не выходящий из моды более ста лет!

Квартира-студия – это квартира, в которой нет межкомнатных перегородок, кроме тех, которые скрывают от посторонних глаз санузел. Обычно это открытое пространство, в котором жилая часть и кухня – едины. Концепция такого жилья возникла сто лет назад, в 20-х годах прошлого века, в США и быстро стала популярной в Америке и Европе, а потом и в России. Творческая молодежь предпочитала жить и работать в одном помещении – это экономило время, которое тратится в поездках на работу и обратно, и арендную плату.

В России на тот момент квартиры были либо изолированные, либо известные всем коммуналки. Понятие «квартира-студия» появилось в нашей стране примерно в 2000-х годах, и не сразу эти жилые помещения стали популярны. Со временем покупатели оценили невысокую стоимость и хорошую ликвидность таких квартир, и теперь студии – одна из самых популярных планировок на рынке недвижимости. У квартир-студий есть большое количество преимуществ:

Высокая ликвидность компактных квартир площадью до 37 кв. м. Студии обычно пользуются большим спросом, так как такие квартиры привлекательны в качестве инвестиций из-за демократичного общего бюджета покупки и более быстрых сроков реализации при необходимости. А в случае желания использовать ее как бизнес – студии привлекательнее для арендаторов, чем квартиры с большой площадью.
Короткие сроки и приемлемый бюджет на отделку и меблировку такой квартиры. В сети есть множество дизайнерских решений и идей, которые позволяют получить в такой квартире эргономичное пространство, удобное для своих нужд, с минимальным количеством вложений.
Оптимальные расходы на содержание. Чем меньше площадь квартиры, тем меньшую сумму вы платите за ее содержание.
Простор в помещении. Несмотря на то что площадь квартиры-студии обычно небольшая, такие квартиры часто выглядят более просторными, чем аналогичные по площади «однушки». Все дело в отсутствии стен и перегородок. А если вы используете приемы, которые зрительно могут увеличивать помещение (например, зеркала, многоуровневый потолок, многоуровневое освещение, использование в интерьере светлых оттенков), а также грамотно расставите мебель, ваша квартира будет казаться еще более просторной, чем она есть на самом деле.
Много естественного света в квартире. Поскольку студия – свободной планировки, в ней чаще всего встречается два окна. В таком помещении всегда светло и больше вариантов для расстановки мебели при зонировании пространства, а также всегда есть возможность расширить функционал квартиры за счет обустройства лоджии или балкона под кабинет, лаундж-зону или помещение для хранения.

В ЖК «Талисман»1 по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, 45, от PAN City Group2 в наличии еще есть квартиры-студии площадью 32,5 и 36,0 кв. м.

Мы разработали привлекательные условия покупки:

1. Ипотека от банков-партнеров на льготных условиях по ставке от 4,5%3 .
2. Рассрочка платежа до 31.03.2024 г. с минимальным размером первоначального взноса от 5%, не требующая подтверждения о трудоустройстве и сумме дохода4.
3. Зачет вторичным жильем5.
4. Оплата стоимости квартиры средствами госсубсидии.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, к 2, пом. 2, 2-й этаж, а также по телефону
(342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «Талисман» – многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/.

2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 Ставка от 4,5% действует на IT-ипотеку от АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ №2312 от 19 декабря 2018 года. Первоначальный взнос– от 15%, срок кредитования – до 30 лет, максимальная сумма кредита – 18 млн руб. Подходит для гражданина в возрасте от 18 до 50 лет, работающего в аккредитованной IT-компании, с размером заработной платы от 120 тыс. руб.

4 Рассрочку предоставляет застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект». Первоначальный взнос в размере 5% от стоимости квартиры оплачивается при подписании ДДУ. В 1, 2, 4, 5-й месяцы размер ежемесячного платежа составляет по 20 тыс. руб., в 3-й и 6-й месяцы – по 5% от стоимости квартиры, с 7-го месяца размер ежемесячного платежа составляет по 30 тыс. руб. Оставшаяся сумма оплачивается до 31.03.2024 г. Размер индексации на первые шесть месяцев рассрочки составляет 7% годовых на остаток суммы в месяц и 9% годовых на остаток суммы в месяц с 7-го месяца и до завершения срока рассрочки. Подробности – в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

5 При покупке квартиры с рассрочкой на 90 дней с одновременным заключением договора возмездного оказания услуг на реализацию вторичного жилья с ООО «Пан Сити Групп» – управляющей организацией ООО СЗ «СИТИ Проект».

ООО СЗ "СИТИ Проект"

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