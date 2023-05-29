На книжной ярмарке в Уфе продали более 52 тыс. книг

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова сообщила, что в первой международной книжной ярмарке «Китап-байрам» в Уфе приняли участие представители шести стран, 16 регионов страны и 206 издательств. Посетили ярмарку более 162,5 тыс. уфимцев, было продано более 52 тыс. экземпляров книг.

«Был неожиданно большой спрос на художественную, учебно–методическую литературу, нашим сетям «Эдвису» и «Планете» ко второму дню пришлось пополнять полки своих магазинов»,— отметила Амина Шафикова.

В рамках выставки Национальному музею республики была переделана копия Корана Усмана — древнейшая из рукописей Корана, которая 100 лет назад была вывезена в Узбекистан.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте