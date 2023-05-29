Петербуржец въехал в здание кафе «Шаверма» на арендованном авто и скрылся

Неизвестный за рулем Kaiyi E5 попал в ДТП на Садовой улице Санкт-Петербурга и скрылся с места аварии, его ищут правоохранительные органы, сообщает 78.ru. Он въехал в витрину кафе у дома № 43, повредив фургон хозяина заведения.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На видео с наружной камеры, опубликованном изданием, видно, что белая Kaiyi E5 на значительной скорости едет на припаркованный у заведения «Шаверма» Fiat Ducato, в последний момент сворачивает направо, уходя от столкновения, и врезается в здание. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Водителя Kaiyi, предположительно, таксиста, разыскивает полиция.

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