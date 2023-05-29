Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным понижением начальной цены продажи, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская обл., Дубовский район, с. Дубовское, Привокзальная площадь: магазин № 508, общей площадью 219,7 кв. м; земельный участок площадью 405 кв.м (далее – Объекты), кадастровый номер земельного участка 61:09:0110908:24.



Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 3 155 999 руб. (с учетом НДС), в том числе стоимость земельного участка 410 279 руб. (НДС не облагается). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 157 799,95 руб.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию о продаже объектов, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

ОАО «РЖД»