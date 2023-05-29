HeadHunter: четверть нижегородцев видят в нейросетях угрозу своей профессии

Каждый четвертый (26%) житель Нижегородской области считает, что в будущем нейросети смогут заменить его профессию, говорится в исследовании телеканала «Наука» и сервиса по поиску работы Head Hunter. При этом 29% отпрошенных уверены, что искусственный интеллект никак не повлияет на их трудовую деятельность: чаще всего так отвечали работники производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Три четверти нижегородцев (78%) считают, что под влиянием нейросетей могут исчезнуть только некоторые профессии, 16% отрицают такую возможность. Если искусственный интеллект все же вытеснит человека, то треть респондентов планирует поменять специальность, 41% — получить дополнительное образование, а 5% — перестать работать.

Прямых конкурентов в нейросетях видят представители в области маркетинга и рекламы (43%), финансов и бухгалтерии (40%) и административного персонала (40%). Меньше других такая угроза беспокоит работников сфер инвестиций и консалтинга (22%), сервисного обслуживания (25%) и юриспруденции (26%).

Елена Ковалева