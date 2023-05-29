«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как начинающие предприниматели могут получить гранты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Предпринимательский путь полон барьеров и подводных камней. Вместе с шишками постепенно набивается и опыт, появляются связи в индустрии, наставники и менторы. Неудивительно, что поэтому неизвестность и трудности отпугивают многих. Новичку в бизнесе, как никому другому, нужна поддержка, плечо и советы по самым, казалось бы, базовым вопросам. И получить все это позволяют образовательные программы по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Кроме того, существуют специальные курсы, по итогам прохождения которых бизнесмен — как начинающий, так и опытный — может рассчитывать на получение гранта, отмечает советник заместителя министра экономического развития Ольга Терно:

«Всего в реестре Министерства экономического развития 700 программ, которые используются центрами "Мой бизнес". Также на региональном уровне центры придумывают свои программы, привлекают специальных тренеров и проводят их. Тут самый широкий спектр, есть как очень общие — финансовая грамотность, бухгалтерия, кадры, так и очень узкие, направленные на получение soft skills. Например, в Татарстане у нас была очень популярная программа, где изучали, как фотографировать еду и предметы для продажи на маркетплейсах и в кафе-ресторанах.

Сейчас запустили отдельную программу "Мой бизнес. Первое дело", реализуем ее на платформе "Другое дело". Две недели собирали заявки, пришло 11 тыс. И сейчас там идут онлайн-курсы для тех, кто хочет получить грант для молодых предпринимателей. Но мы не стали ограничивать возможности и разрешили участвовать в этой программе не только молодым предпринимателям до 25 лет, но и всем, кто хотел бы получить образовательные навыки».

Лекции, мастер-классы, образовательные программы и курсы доступны в офлайн-центрах «Мой бизнес», а также на портале мойбизнес.рф. Воспользоваться ими могут и молодые предприниматели, начиная с 14 лет.