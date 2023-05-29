Инвесторам предложили построить придорожный комплекс на трассе М-7 в Башкирии

Корпорация развития Башкирии предоставит инвесторам свободный земельный участок площадью 1,2 га, расположенный в Илишевском районе, для строительства придорожного комплекса, сообщила пресс-служба правительства республики.

Площадка расположена вдоль автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга». По сообщению пресс-службы, интенсивность автомобильного трафика там составляет около 5 тыс. машин в сутки, поэтому организация придорожного комплекса будет «особенно актуальным».

Согласно республиканской концепции развития придорожного сервиса на 2020-2024 годы, на региональных и федеральных дорогах в республики должны появиться 1 тыс. новых придорожных объектов и столько же должно быть реконструировано под единый стиль.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте