Формирование полка «Башкортостан», в который войдут около 2,5 тыс. бойцов, завершится к концу июня

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил до 30 июня завершить формирование добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан», в который войдут около 2,5 тыс. человек, «чтобы у них было полноценное время для прохождения боевого слаживания в Самарской области». Об этом глава заявил на оперативном совещании в правительстве республики.

25 мая из парка «Патриот» в Чишминском районе к месту боевого слаживания отправились танковый батальон имени Сергея Зорина и зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова. 18 мая был сформирован артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева. Эти воинские подразделения войдут в состав полка «Башкортостан».

12 мая на боевое слаживание ушел пятый по счету добровольческий батальон имени генерала Тагира Кусимова.

Влада Шипилова

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