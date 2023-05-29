Жителю Алтая дважды не удалось оспорить в суде решение призывной комиссии

В Алтайском крае вступило в законную силу решение горсуда Заринска, который отказал 20-летнему призывнику в отмене решения призывной комиссии о признании его годным к военной службе. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.

Согласно материалам дела, по заключению призывной комиссии Заринска молодой человек был признан годным для прохождения срочной военной службы по категории Б (годен с незначительными ограничениями). Призывник решил оспорить это решение. В иске в городской суд Заринска он потребовал отменить решение призывной комиссии, считая его незаконным. В обосновании он указал, что имеющиеся у него заболевания не были оценены должным образом, настаивая, что они препятствуют прохождению службы.

13 марта горсуд отказал призывнику в удовлетворении иска. «По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что категория годности истца к военной службе была установлена призывной комиссией правильно и подтверждена судебной военно-врачебной экспертизой, согласно которой имеющиеся у призывника заболевания не подпадают под перечень, дающий право на освобождение от призыва», — указывается в судебном решении.

Молодой человек подал апелляционную жалобу в коллегию по административным делам Алтайского краевого суда, но и там получил отказ.

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Илья Николаев