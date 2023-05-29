Экс-директор бюджетного учреждения в Удмуртии осужден на условный срок за получение взяток и злоупотребление полномочиями

В Удмуртии вынесли приговор 56-летнему теперь уже бывшему директору одного из республиканских бюджетных учреждений, который признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное действие), а также преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике. По данным «Ъ-Удмуртия», речь идет о бывшем руководителе Автобазы госсовета Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия и суда, в 2020-2022 годах осужденный сообщил директору одной из коммерческих организаций о планируемых к заключению контрактах на поставку автозапчастей, кроме того, за вознаграждение он предложил организации предоставить в адрес бюджетного учреждения коммерческое предложение с завышенной ценой, в том числе от иных организаций. Таким образом, он обеспечил заключение контракта с этой организацией. Всего в качестве взятки он получил более 280 тыс. руб.

Его задержали следователи СК и сотрудники УФСБ по Удмуртии. Во время расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложили арест.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.