Более 3 720 девелоперов и риелторов приедут на форум недвижимости «Движение» в Сочи

С 30 мая по 2 июня в Сочи пройдёт форум недвижимости «Движение» — это четырехдневное деловое мероприятие для застройщиков, производителей и агентов недвижимости, на котором выступают лидеры отрасли: топ-менеджеры девелоперских компаний, архитекторы, банки, представители органов власти, сильнейшие бизнес-тренеры страны.

Фото: ООО "Форум недвижимости "Движение"

В 2023 году на форуме недвижимости «Движение» будут работать три кластера: Город риелторов на Красной Поляне с 30 мая по 1 июня, Город девелоперов на «Розе Хутор» с 31 мая по 2 июня и Движение ЭКСПО в Роза Холл с 31 мая по 2 июня.

В одном месте соберутся лидеры отрасли со всей России и известные спикеры, участники будут презентовать успешные кейсы и говорить об актуальных трендах на рынке недвижимости. Всего в форуме примут участие 3 720 представителей отрасли: 2 205 застройщиков, 1 515 риелторов и 232 спикера.

30 мая на открытии форума выступит его основатель Илья Пискулин, после Максим Батырев бизнес-тренер, автор бестселлеров, в том числе книги «45 татуировок менеджера», Оскар Хартманн, международный инвестор и бизнес-ангел, а также другие спикеры.

31 мая состоится панельная дискуссия «Настоящее и будущее российского девелопмента», в которой примут участие Михаил Хазин, российский общественный деятель, экономист, аналитик и Андрей Бахмутов, вице-президент — директор по развитию государственных программ Банк ДОМ.РФ. А в Городе риелторов выступит Антон Елистратов, генеральный директор группы «Самолет» и другие спикеры.

1 июня выступит Дарья Воронова, генеральный директор Домиленд, также состоится выступление самого титулованного бизнес-тренера России Радислава Гандапаса.

Хедлайнерским мероприятием программы девелоперов станет дискуссия о развитии городов, в которой примет участие губернатор Тамбовской области, мэры Тюмени, Нижнего Новгорода, Липецка и министр по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края. В дискуссии также примут участие главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и экономист-географ, научный сотрудник ВШЭ Наталья Зубаревич.

2 июня выступит почетный профессор Сколково, Гор Нахапетян, Арсен Даллякян из Российского поведенческого департамента, Луиза Улановская, эксперт по развитию Высшей школы экономики и Евгений Черешнев, исполнительный директор компании «МТС Кибербезопасность».

В Роза Холл, экспоненты представят новейшие разработки в сфере цифровизации девелопмента, умного дома, солнечной энергетики и других направлений работы с недвижимостью. В выставке примут участие 34 компании, среди которых: ЦИАН, IYNO, Домклик, Сделка.РФ, Unigreen Energy и другие. Соорганизатор «Движение ЭКСПО» – Банк ДОМ.РФ.

— Мы хотим, чтобы девелоперы создавали такие проекты, в которых люди смогут обрести свой дом, чтобы города строились правильно и были комфортными. Я уверен, что «Движение» может на это повлиять, ведь именно наши участники строят города по всей стране, — рассказал основатель форума, Илья Пискулин.

Следить за новостями с мероприятия можно в официальном телеграм-канале «Движение». Подробная программа и спикеры — на сайте.

Читайте нас в Telegram

ООО "Форум недвижимости "Движение" 7203541583