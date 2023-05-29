Глава СКР инициировал проверку соблюдения прав жильцов аварийного дома в Цимлянске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву проверить информацию о нарушении прав жильцов аварийного дома по ул. Заводской в Цимлянске. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СКР.

Согласно информации ведомства, в социальных сетях распространяется информация о том, что аварийный дом в центре Цимлянска не расселяют, несмотря на просьбы жильцов о переселении. Управляющая компания расторгла договор в одностороннем порядке.

«В здании обваливаются потолки, сгнили напольные покрытия, протекает крыша, в результате чего в квартирах образовывается плесень и грибок, происходят короткие замыкания электричества»,— сообщает информационный центр СКР.

По поручению Александра Бастрыкина будет проведена процессуальная проверка по факту опубликованной информации. Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Анастасия Назарова