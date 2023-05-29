В реке Томь обнаружен автомобиль с двумя погибшими

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин, утонувших в реке Томь в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

По версии следствия, 38-летний местный житель в компании 20-летнего знакомого приехал на личном автомобиле на берег Томи в Юргинском муниципальном округе. Погибшие выпивали, а легковой автомобиль марки Nissan стоял на спуске с берега двигателем к реке.

То, что машина скатилась в воду, заметил местный житель, который вызвал спасателей. Водолазы, обследовав водоем, обнаружили автомобиль на глубине около 3 м. С помощью специальной техники он был поднят на поверхность, в салоне обнаружены тела потерпевших. Судебно-медицинские экспертизы установят точную причину смерти мужчин.

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Игорь Лавренков, Кемерово