Сошедший с рельс трамвай осложнил движение в центре Петербурга

Сошедший с рельс трамвай загородил полосу движения в Свечном переулке в центре Санкт-Петербурга, сообщили очевидцы в соцсетях. Сейчас из переулка затруднительно выехать на Лиговский проспект.

Причины аварии неизвестны. При сходе один из вагонов задел проезжающий рядом автомобиль. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. На месте работаю специальные службы.

Upd. Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок», трамвайные маршруты № 16, 25 и 49 временно изменены в связи с ДТП.

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