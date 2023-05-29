Объем средств на счетах жителей Орловской области за год увеличился на 15 млрд рублей

По данным на конец первого квартала 2023 года, на счетах жителей Орловской области хранится 112 млрд руб. — на 14% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Банк России. В финорганизации пояснили, что эта сумма не учитывает еще около 9 млрд руб. средств на счетах эскроу — деньги, предназначенные для покупки квартир в новостройках. Они хранятся в кредитных организациях до завершения строительства.

Свыше 96,5% всех сбережений жители Орловской области хранят в рублях. Объем валютных вкладов по сравнению с 2022 годом уменьшился на 27%.

На депозитах орловских предприятий к концу первого квартала 2023 года находилось 19,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос на 7%. Индивидуальные предприниматели, по данным на апрель 2023-го, хранят в банках почти 5,5 млрд руб. — на 27% больше, чем годом ранее.

Мария Старикова