«Добрая Казань» с начала года оказала услуги семьям участников спецоперации на 4,7 млн рублей

Организация «Добрая Казань» с начала 2023 года оказала услуги семьям участников спецоперации более чем на 4,7 млн руб. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Кроме того, в настоящее время, почти 1,7 тыс. детей военных обеспечены бесплатным двухразовыми питанием в школах, еще 1 тыс. несовершеннолетних освобождены от платы за присмотр и уход в дошкольном учреждении. Также дети получили 1 тыс. транспортных карт для бесплатных поездок на городском транспорте и 3 тыс. карт «Батыр» для бесплатного посещения учреждений культуры и спорта.

В мэрии добавили, что детям мобилизованных казанцев предоставили бесплатные путевки в загородные лагеря. В частности. центр «Ял» уже принял 400 заявок.

"Ъ-Казань"