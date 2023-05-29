Челябинку осудили на полгода исправительных работ по делу о фейках про армию РФ

Калининский районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор по уголовному делу о фейках про армию России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Горожанке Диане Нефедовой назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в пользу государства 10% заработной платы. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил адвокат челябинки Андрей Лепехин.

Диана Нефедова вину не признала. По словам ее защитника, приговор планирует обжаловать.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело против жительницы Челябинска по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ было возбуждено год назад. Проект «Сетевые свободы» сообщал, что поводом для этого стали опубликованные в апреле 2022 года посты в социальной сети «ВКонтакте» о событиях в украинском городе Буча.

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